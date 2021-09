Les finances saines des bailleurs sociaux offrent des perspectives d’investissement

Logement social

Publié le 15/09/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dans l’édition 2021 de son étude Perspectives sur le logement social, la Banque des territoires estime que la situation financière des bailleurs est globalement suffisamment solide pour qu’ils participent à la relance dans le domaine de la construction.

En 2019, l’étude dénombre 5,5 millions de logements sociaux : 5 millions dans le parc HLM, essentiellement gérés par les 226 OPH (offices publics de l’habitat) et les 177 ESH (entreprises sociales pour l’habitat), auxquels s’ajoutent 0,5 million détenus par des sociétés d’économie mixte immobilières. Au cours de l’année 2019, la parc HLM s’est accru de 1,1 %, soit un rythme légèrement plus soutenu que précédemment. « Les bailleurs sociaux ont connu un mouvement de consolidation régulier au cours des dernières années, en particulier les ESH : on compte 31 % d’ESH en moins qu’en 2012, 16 % en moins pour les OPH. Ce mouvement de regroupement s’est accéléré depuis 2018 suite à la loi Élan », détaillent les auteurs de l’étude.

un autofinancement global de 15,4 %

