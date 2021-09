Comment le numérique booste le marketing territorial

Développement économique

Publié le 16/09/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les offices de tourisme font de moins en moins recettes. Ils ont donc engagé la bataille du marketing numérique pour séduire en amont les touristes et les convaincre de venir sur place. Le point sur cette transition 2.0 jamais achevée.

Il y a 15 ans, 80 % des clients préparaient leur séjour avec l’intermédiation des offices de tourisme (OT), aujourd’hui, c’est 15 % selon ADN Tourisme. « Les touristes prennent désormais moins l’information auprès des OT et guides touristiques qu’auprès des OTA (On line travel agencies) (Booking, Airbnb, Abritel…), des internautes et influenceurs (bloggeurs, OTA…) », explique Jérôme Arnaud, directeur de l’OT de La Grande Motte (8 755 hab., Hérault) et chargé de la coordination des stations littorales d’Occitanie.

Réponses systématiques aux « followers »

Les OT se lancent donc dans le marketing digital en amont. « Aujourd’hui, il n’y a plus d’OT sans community manager », assure Jérôme Arnaud. Leurs premières cibles sont évidemment les réseaux sociaux qu’ils utilisent de façon très ...