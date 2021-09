Beauvau de la sécurité : des annonces pour la police, rien de neuf pour les collectivités

Sécurité publique

Publié le 14/09/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Neuf mois après le lancement du Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron a clôturé les travaux mardi 14 septembre à Roubaix (Nord) par un discours centré sur les forces de polices. Dans sa besace : une série de mesures et une rallonge de 500 millions d’euros. En revanche, s'il a salué les élus locaux "sur le front", il n'a fait aucune annonce concrète pour les collectivités et les polices municipales. Revue de détails.

C’est depuis l’école de police de Roubaix, sur les terres de Xavier Bertrand, accompagné des ministres de l’Intérieur et de la Justice, Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti, qu’Emmanuel Macron a clôturé mardi 14 septembre le Beauvau de la sécurité lancé en janvier. Si le choix du lieu ne doit rien au hasard – un signal en direction de la formation des jeunes selon l’Elysée, une provocation politique envers son potentiel rival aux présidentielles selon d’autres, celui des invités, non plus. L’assemblée avait en effet soigneusement été choisie avec, certes, des policiers et des gendarmes, mais aussi des habitants, des associatifs et des élus, pour rappeler le crédo macronien en matière de sécurité : « lé sécurité est l’affaire de tous ».

« Qu’un tel événement sur la sécurité ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite