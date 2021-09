Absentéisme des élus : les collectivités serrent la vis

Absentéisme

Publié le 14/09/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, France

Pour lutter contre les absences injustifiées des élus, les collectivités multiplient et renforcent les sanctions financières ces dernières années. Mais ces sanctions sont souvent imparfaites.

« Je rencontre souvent des élus déplorant que d’autres, occupant la même fonction qu’eux, ne la remplissent pas, percevant néanmoins une indemnité de fonction », note Eric Landot, avocat spécialiste des collectivités territoriales.

Réduction jusqu’à 50 % de l’indemnité

Depuis 2002 pour les départements et les régions, depuis la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 pour les communes et intercommunalités, des dispositifs législatifs identiques permettent de prendre, via le règlement intérieur, des sanctions financières contre les élus locaux absents des conseils (séances plénières) ou des commissions dont ils sont membres, sauf absences justifiées (maladie, impérieuse nécessité personnelle, représentation ou participation pour la collectivité…). Si les mesures prévoyant des ...

