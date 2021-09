Les emballages hors domicile sur le gril

Citéo et l’Ademe publient l’étude « Gisement des emballages de la consommation hors domicile ». Principaux résultats, décryptage et perspectives de prévention.

On compte 719 000 tonnes d’emballages à usage unique issues de la consommation hors domicile (CHD) (1), soit 37 milliards d’unités, selon l’étude « Gisement des emballages de la consommation hors domicile » (juillet 2021, données 2018) (2) de l’Ademe et Citéo, éco-organisme en charge de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers (3).

Près d’un emballage sur deux en papier-carton

719 000 tonnes (325 000 en REP et 394 000 hors REP), « c’est 13,8 % du tonnage des emballages ménagers de la REP mis en marché et plus de 3,5 % du tonnage total de nos poubelles » ...