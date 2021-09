Protéger les données à caractère personnel

Gouvernance numérique

Publié le 15/09/2021

Toutes les compétences exercées par les collectivités sont concernées par le sujet des données : de l’éclairage public à l’arrosage automatique, des services scolaires à l’eau potable, etc. Cette dernière analyse de notre série relative à la gouvernance numérique est consacrée à la protection des données personnelles.

Pour rappel, la notion de responsable de traitement des données désigne, aux termes de l’article 3 de la loi « informatique et libertés » : « La personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens. » Or, c’est bien la collectivité qui détermine les finalités et les moyens des données de ses propres services publics et, a fortiori, des données à caractère personnel, c’est-à-dire, pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), « l’objectif et la façon de le réaliser » (1) ou encore, pour la Commission européenne, il s’agit de déterminer « pourquoi » et « comment » les données à caractère personnel « devraient être traitées » (2) ou, enfin, selon le Conseil d’Etat ...