L’Afigese prête à fêter ses 20 ans à Antibes

Publié le 13/09/2021 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Reportées pour cause de covid, les assises de l’Association des financiers, gestionnaires, évaluateurs et manageurs territoriaux reviennent en force du 6 au 8 octobre à Antibes pour imaginer « positivement » l’après-covid dans le secteur public local, avec le retour attendu des trophées de l’innovation.

C’est bientôt l’heure de souffler les bougies pour l’Afigese. Après un an d’attente pour cause d’épidémie, l’association des financiers, gestionnaires, évaluateurs, manageurs des collectivités va pouvoir réunir sa famille professionnelle lors de ses prochaines assises qui auront lieu du 6 au 8 octobre à Antibes-Juan-les-Pins.

Cet événement de trois jours auquel la Gazette des communes est partenaire sera l’occasion de faire le bilan de ces deux années très exceptionnelles, mais également de tracer un nouvel horizon professionnel pour les financiers, gestionnaires et manageurs locaux. Le titre de ces assises relève bien l’ambition de l’association dirigée par Françoise Fleurant-Angba : « Demain c’est loin ? Pour une vision positive de l’après-Covid dans le secteur public local ».

Tirer les leçons de la crise

L’Afigese reviendra dans un premier temps sur les répercussions inédites de la pandémie sur le secteur public local : accompagnement des publics fragilisés par la crise économique, apparition d’une équation budgétaire apparemment insoluble, nouveaux questionnements en tant qu’employeur sur l’organisation du travail…

Durant cet effort de « guerre », les collectivités ont su montrer leur résilience, souvent au prix d’efforts budgétaires plus ou moins conséquents et de l’engagement des personnels : « mais la soutenabilité de ce double effort, financier et humain, est éphémère » prévient la présidente, qui poursuit : « Il faut tout à la fois panser et survivre aujourd’hui, et penser notre vivre de demain. »

Au cours de ces journées, les différents groupes de travail, les ateliers, les conférences et débats réunissant experts, praticiens et chercheurs imagineront de nouveaux lendemains avec des propositions innovantes, dont certaines seront récompensées par des trophées. Les assises sont aussi le moment de partager et tester des pratiques et mais aussi de répondre à cette nouvelle problématique : « Dans quel cadre rénové doit-on penser une meilleure action publique locale après une crise qui a révélé les forces et faiblesses du couple Etat-collectivités ? »

Ateliers de partages d’expériences

Derrière cette question, l’Afigese en posera d’autres plus précises : « Faut-il davantage chercher l’argent public chez le contribuable local, le contribuable national ou chez l’usager ? Comment rebâtir les budgets sans repenser les procédures et doctrines qui s’imposaient jusqu’alors aux fonctionnaires et aux élus ? Que peut-on raisonnablement demander aux nouvelles organisations du travail qui ont émergé, et notamment au télétravail naissant ? Quelles sont les nouvelles missions du contrôleur de gestion ? Quelles solutions les systèmes d’information et la société du numérique peuvent-ils apporter aux nouvelles exigences des citoyens en matière de service public ? Comment maintenir en vie des écosystèmes historiques entre collectivité et partenaires, dans l’urgence comme dans le temps long ? »

Ces assises un peu spéciales seront plus que jamais l’occasion de débattre, d’échanger et de partager entre professionnels ébranlés par la crise mais plus engagés que jamais.