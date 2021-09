Territoires connectés : après le temps du réseau, les enjeux d’usages priment

Aménagement numérique

Les participants à la deuxième étape des Ateliers des territoires connectés, tour de France événementiel organisé par la fédération InfraNum, ont échangé à Lille le 9 septembre sur la manière dont collectivités, Etat et industriels peuvent articuler leurs démarches. Au-delà du leitmotiv sur la co-construction, ils ont tracé les contours d'un modèle à la française.

Tandis que 100% du territoire métropolitain sera bientôt couvert par la fibre et la 4G, la question des usages de ces réseaux constitue un enjeu d’autant plus important pour les différents acteurs, dont les collectivités, qu’ils évoluent très vite et se heurtent aux différences d’agilité et de maturité numérique des territoires comme aux limites de la réglementation.

« Grâce au travail conjoint des collectivités, de l’Etat et des industriels, la France est le pays le plus fibré d’Europe », a rappelé Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique, et « sans cela, rien ne serait possible », a-t-il ajouté. Mais il faut désormais selon lui « travailler sur la couche supérieure, celle des objets connectés, des bâtiments connectés, des routes connectées, dans une optique d’efficacité et environnementale », et il y a « beaucoup à faire ».

Notamment en termes de définition des normes et des règles d’interopérabilité, de protection des données, de cybersécurité pour les solutions hardware et software qui émergent. Selon le ministre, « la France, par son savoir-faire, a une carte intéressante à jouer dans ce domaine ». Il a d’ailleurs annoncé le lancement prochain d’un appel à projets de 30 millions d’euros dans le cadre de la stratégie d’accélération de l’Etat sur la ville durable et les bâtiments connectés.

