La région grenobloise s’unit dans un pacte pour relancer son économie

Stratégie économique

Publié le 13/09/2021 • Par Séverine Cattiaux • dans : Actualité Club finances, Régions

Rebondir face à la crise liée au covid, jouer collectif pour soutenir le tissu économique local en renforçant sa capacité de résilience. Telles sont les ambitions du pacte économique local de la région grenobloise lancé en début d’année. Mais avec quels moyens pour y parvenir ? Le point sur les premières retombées et les prochaines étapes.

La crise sanitaire a fait prendre conscience de l’importance de renforcer le tissu économique local. « Au sortir du confinement, on s’est dit qu’il fallait rassurer les TPE et PME locales et leur envoyer un signal fort, en incitant les donneurs d’ordre à travailler plus fortement avec des fournisseurs locaux » déclare Guy Jullien, vice-président de l’économie, de l’industrie et de la résilience économique de Grenoble-Alpes Métropole. Autour de cet enjeu, Grenoble-Alpes Métropole, le Grésivaudan et le Pays Voironnais lancent l’idée d’un pacte économique local, qui, une fois n’est pas coutume, s’affranchit des limites territoriales. Son autre singularité ? Il est élaboré avec une vingtaine de grandes groupes, tels que ...

