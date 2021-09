Sécurité routière

Signalisation des angles morts pour certains véhicules : une obligation qui ne passe pas inaperçue

Publié le 23/09/2021 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

Préfecture Haute-Loire

Ils sont apparus depuis plusieurs mois sur les flancs et à l’arrière des camions et autres bus : ces autocollants de couleurs jaune, rouge, noire et blanche ont pour objectifs de signaler les emplacements qui s’avèrent dangereux pour la visibilité à partir du conducteur. Notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, nous dit tout sur cette nouvelle signalisation.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Sécurité routière