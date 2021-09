Déserts médicaux : le ras le bol des maires de petites villes

Aménagement du territoire

Publié le 10/09/2021 • Par Romain Mazon • dans : Actu expert santé social, France

Réunis pour leurs 23ème assises à Cenon (Gironde), les maires de petites villes de France ont manifesté leur désarroi et leur exaspération face à la persistance de la crise de la démographie médicale, malgré tous les efforts entrepris.

Le titre de la séquence n’augurait rien de révolutionnaire, en milieu d’après-midi, jeudi 9 septembre, jour d’ouverture des 23ème Assises de l’APVF : « Des petites villes résilientes et plus bienveillantes ? ». De fait, les uns ont rappelé la mobilisation des maires et des agents pour contrer la pandémie ; les autres ont mis en avant le rôle de ces communes en matière de services de proximité, et de sauvegarde de la cohésion sociale ; Jérôme Guedj, ancien président du département de l’Essonne reconverti dans la Silver économie est venu sensibiliser les élus sur l’explosion annoncée du nombre des personnes âgées à horizon 2030…

Un débat sur ses rails, jusqu’à ce que la première magistrate d’une commune d’Indre ne prenne le micro pour raconter les efforts engagés pour la création d’une ...

