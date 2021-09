L’emploi associatif dans le social s’est maintenu en 2020

Emploi

Publié le 10/09/2021

Dans le secteur social associatif, les mécanismes de soutien, et la nécessaire continuité de service, ont permis de maintenir l'emploi pendant la crise sanitaire, voire de l'augmenter.

Globalement, l’emploi dans le secteur n’a pas souffert de la crise sanitaire de 2020, selon le bilan annuel de l’emploi associatif sanitaire et social, co-produit par l’Uniopss et Recherches & Solidarités. Réalisé à partir des déclarations transmises à l’Urssaf et à la MSA, ce bilan montre d’abord le poids du secteur, qui compte 1,1 million de salariés en 2020, « autant que le BTP », souligne Alexandre Ramolet, responsable du centre de ressources DLA Solidarités – Santé porté par l’Uniopss. « Les effectifs salariés sont en hausse hausse quasi-continue depuis 2011 (+4,7%) et ont augmenté de 0,5% en un an », ajoute-t-il. La masse salariale distribuée par les associations du secteur sanitaire et social s’établit à 25,3 milliards ...