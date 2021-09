« Sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la ressource en eau »

Milieu naturel

La démarche transnationale "L'Appel du Rhône" a été lancée le 18 septembre 2020. Portée par l’association Suisse id-eau, à Lausanne, et soutenue par plus de 70 associations et entreprises et 650 gardiens, elle plaide pour la reconnaissance de la personnalité juridique de ce fleuve. Objectifs, axe de travail, mise en œuvre, trois questions à Frédéric Pitaval, directeur de l’association...

