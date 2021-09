Droits de la nature : les prémices d’une révolution juridique

Milieu naturel

La nature peut-elle avoir des droits ? Si, comme en Nouvelle-Zélande, nous considérions le fleuve, non plus comme un objet à exploiter, mais comme une personne ? Un mouvement de reconnaissance des droits de la nature émerge en France depuis quelques années. Un véritable tsunami juridique et culturel.

