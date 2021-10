Les policiers municipaux sont-ils en bonne santé psychologique ?

Santé au travail

Publié le 29/10/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

En exclusivité pour la Gazette des communes, Angélique Frapsauce, psychologue du travail, nous dévoile les enseignements d’une enquête inédite sur le bien-être des policiers municipaux.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est la première enquête du genre en France. Depuis 2017, Angélique Frapsauce, psychologue du travail et doctorante à l’université Paul Valéry à Montpellier (Hérault), interroge des agents de police municipale en France dans le cadre de sa thèse pour mieux connaître leurs conditions de travail et améliorer leur qualité de vie au travail.

Ce projet a été initié et mis en œuvre au sein du centre de gestion du Gard et financé par l’Association nationale de la recherche et de la technologie (2017-2020).

En exclusivité pour La Gazette des communes, l’auteure de cette enquête nous en restitue les principaux résultats.

Quelle est la genèse de votre thèse de doctorat consacrée à la santé psychologique des policiers municipaux ?

Dans le cadre de mon master 2 en psychologie du travail et des ...