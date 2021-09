Développement économique

Publié le 10/09/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le plan de relance met assurément de l’huile dans les rouages des relations orageuses entre le pouvoir central et les élus locaux. Ce qui n'exclut pas certaines améliorations.

Dans l’interminable crise du Covid-19, il y a au moins une chose que sait faire l’Etat, c’est ouvrir les vannes de l’argent public. Un an après la mise en route du plan de relance, des milliards d’euros sont venus inonder « les territoires », comme on dit dans les bureaux parisiens. Si l’Etat est pris, çà et là, en flagrant délit de recyclage de crédits existants, les collectivités, dans l’ensemble, en ont pour leur agent. Dans les relations orageuses entre le pouvoir central et les édiles, cette manne met de l’huile dans les rouages. Des parlementaires aux associations d’élus, le plan de relance est salué. Circulez, il n’y a plus rien à voir ? Que nenni !

Louables efforts

Le plan de relance mérite encore d’être sérieusement amélioré. Malgré les louables efforts des deux ministres les plus ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne