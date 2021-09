Amélie de Montchalin : « Les employeurs doivent prendre leurs responsabilités »

Fonction publique territoriale

Publié le 10/09/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Dans une interview accordée à la Gazette des communes le 8 septembre, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publique fait le point sur les chantiers en cours. Mesures salariales, 1607 heures...Sur plusieurs sujets, elle appelle les collectivités à "prendre leurs responsabilités" et annonce le lancement d'une mission sur l'attractivité de la fonction publique territoriale.

En cette rentrée, après des mois d’investissement, les territoriaux ont des attentes fortes en matière salariale. Plusieurs de vos annonces avant l’été concernent les « C ». Des employeurs disent les avoir découvert, les jugent encore floues, demandent des précisions sur le calendrier et le coût pour la FPT. Quels sont-ils ?

Je veux le dire fortement : il était hors de question pour moi de limiter à la seule fonction publique de l’État les augmentations de salaire que nous avons décidées au bénéfice des agents publics les plus faiblement rémunérés. C’était pour moi une injustice inconcevable. Je suis la ministre de tous les agents publics : les agents territoriaux ne sont jamais mis de côté dans l’action que je porte, et ils ont droit aux mêmes avancées sociales que les autres. Ils ont été et sont encore aujourd’hui essentiels dans la gestion de la crise sanitaire, encore tout récemment, dans le déploiement de la campagne vaccinale. Ils en sont d’ailleurs eux-mêmes des ambassadeurs .

Dès mon arrivée à la tête de ce ministère il y a un an, j’ai demandé aux employeurs territoriaux de me faire des propositions concrètes. C’est la méthode que ce gouvernement applique : construire une relation partenariale avec tous les élus et concerter les décisions, afin que chacun prenne ses responsabilités. Mais je n’ai reçu aucune proposition. Pourtant, je n’ai entendu personne remettre en cause le diagnostic, bien au contraire. Le gouvernement a donc pris ses responsabilités : dès ...