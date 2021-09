Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 4 au 10 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Grosse chaleur – Alors que la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe des objectifs de production de chaleur et de froid renouvelables, la Cour des comptes vient de pointer un bilan insuffisant de la filière française. Citée par Le Figaro, l’institution estime que la croissance annuelle est « de 10% insuffisante » pour respecter les échéances fixées par la loi alors que la consommation de chaleur renouvelable est passée de 0,68 Mtep à 1,21 Mtep entre 2012 et 2019. Or, la Cour des comptes précise que les réseaux de chaleur sont une « contribution efficace à la transition énergétique » et invite les collectivités locales à s’impliquer encore davantage, en particulier les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, mieux équipées en ressources humaines [lire aussi notre article].

Rythme de batteries – Une étude du cabinet de recherche Delta-EE, et reprise par Environnement Magazine, affirme que la France compterait près de 6,3 millions de bornes de recharge pour voitures électriques en 2030. Dans le détail, l’étude annonce également que 13,5 millions de véhicules électriques seront en service d’ici là (contre 600 000 aujourd’hui) et que les deux tiers des points de charge relèveront du domaine privé et résidentiel. Les bornes publiques, elles, ne devraient représenter que 10% du parc total. Le rythme actuel d’installations reste d’ailleurs inférieur aux ambitions fixées par le gouvernement (100 000 points de charge espérés en 2021). Et l’étude de rappeler que de nouveaux soutiens financiers existent pour développer les installations destinées aux longs trajets.

Cher hydrogène – « Le ticket d’entrée est de 35 à 40 millions d’euros pour quelque chose qui n’est pas prêt ». C’est ainsi que se justifie Franck Dhersin, vice-président aux transports des Hauts-de-France, à 20 Minutes pour ne pas engager sa région sur la voie des trains hydrogène. Les Hauts-de-France misent donc sur l’électrification des lignes pour remplacer les rames diesel encore en circulation. Paradoxalement, comme le signale France Info, le premier train hydrogène de France a été présenté par Alstom ce lundi à Valenciennes… dans le Nord [lire aussi notre article].

Mettre les gaz – Comme l’annonce Actu Environnement, le cabinet de conseil spécialiste de la transition énergétique Enea consulting défend l’idée de la création d’un observatoire du biométhane. Son objectif serait de « mesurer des données concrètes relatives aux externalités, positives et négatives, des projets de méthanisation » afin d’apporter un regard « objectif » sur une filière parfois décriée. Le cabinet s’apprête à définir son cahier des charges cet automne pour lancer sa plateforme courant 2022.

Envoyer du bois – Si la Fédération française du bâtiment a beaucoup communiqué, cette semaine, sur la hausse durable des matières premières, elle fait également face à un autre problème : la pénurie de bois. Selon BFMTV, les nouvelles normes de la RE2020 favorisent le recours au bois mais l’industrie française ne serait pas encore capable de suivre le rythme malgré une grande capacité forestière.

A plus dans le bus – Plus de rotations des bus, une meilleure harmonisation avec le métro et le tram, créations de nouvelles lignes de tram, automatisation du métro… Lors de sa visite à Marseille la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé débloquer un milliard d’euros pour améliorer l’offre de transport local. France Bleu explique pourquoi Marseille est l’une des villes les moins bien desservies du pays.

Petites batteries – Comme le site Les Numériques s’en fait l’écho, une étude de l’éco-organisme Corepile révèle que près de 100 000 batteries de vélo et trottinettes électriques ont été collectées et recyclées depuis 2018. Sur l’année écoulée, la collecte n’a progressé que de 2% (environ 25 000 batteries) mais l’éco-organisme s’attend à une forte croissance ces prochaines années.

Et aussi…

En Camargue, l’OFB se sert d’un espace naturel régional sert comme un laboratoire pour la biodiversité [Sciences et avenir] ;

L’Inrae publie une carte des sols qui donne accès à une information précise sur leurs qualités et leurs usages potentiels [techno-science.net].