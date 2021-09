Grâce à Wizifarm, Des profils de personnes précaires matchent avec des emplois agricoles

Insertion

Publié le 17/09/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : Innovations et Territoires, Régions

La startup Wizifarm met en relation offre d'emplois dans l'agriculture, la viticulture ou le maraîchage, avec des profils de demandeurs d'emplois adéquats. Une prestation à laquelle s'est intéressé le département de la Marne.

C’est un projet qui a démarré au sein de TER’Informatique, entreprise située dans la Marne, diffusant des logiciels conçus pour le monde agricole. Son directeur, Jean-Baptiste Vervy, également agriculteur, résume : « Notre objectif était de résoudre tous les problèmes auxquels un agriculteur peut être confronté, parmi lesquels le recrutement. » Depuis des années, les agriculteurs ont des difficultés structurelles à recruter, que ce soit pour les emplois saisonniers ou plus pérennes.

« Il y a, en France, un million d’emplois saisonniers entre mars et octobre, et environ 500 000 travailleurs étrangers, selon les filières. Près de 80 % des recrutements dans le secteur se font par le bouche-à-oreille, poursuit-il. Seuls 24 % des agriculteurs passent par Pôle emploi, car ils ne font plus ...