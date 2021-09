Au Havre, les archives marchent dans les pas de la Bibliothèque nationale de France

Patrimoine

Publié le 15/09/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : France, Innovations et Territoires

Sur le modèle de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France, « Nutrisco », développée par la ville, du Havre, propose plus de 14 500 archives numérisées.

Chiffres-clés Coût 32 000 € pour la création du site et 3 250 € de frais de maintenance, selon la quantité d’images numérisées.

«Avec le projet Nutrisco, nous avons eu la possibilité de nous couler dans un outil numérique qui existait déjà, celui de la Bibliothèque nationale de France. Ce concept Gallica marque blanche est un vrai choix qui s’appuie sur des dispositifs permanents et performants, et évite de multiplier les bases », souligne Dominique Rouet, directeur de la bibliothèque Oscar-Niemeyer du Havre. Il a piloté la mise en ligne, en avril, de la bibliothèque numérique du patrimoine de la ville, qui permet d’accéder à plus de 14 500 archives numérisées.

Des documents rares

La plateforme numérique « Nutrisco », « je me nourris », en référence à la devise de François Ier, , fondateur de la ville en 1517, met à disposition des images, cartes, livres, manuscrits et journaux, issus de la bibliothèque municipale ...

