La Cour des comptes préconise de s’attaquer aux arrêts maladie de courte durée

Publié le 10/09/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Dans un rapport rendu public le 9 septembre, la Cour des comptes estime le coût total des arrêts maladie des agents publics entre 11 et 12 milliards d’euros. Face à une tendance toujours à la hausse des absences pour raisons de santé, les sages préconisent notamment de s’attaquer aux arrêts de courte durée.

Saisie en juin 2020 par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes vient de livrer son analyse de la situation et de la gestion des arrêts maladies dans les trois fonctions publiques, dans un rapport intitulé « La rémunération des agents en arrêt maladie ».

Premier constat : les absences pour raisons de santé connaissent « une croissance régulière et soutenue » depuis plusieurs années. Une tendance haussière du nombre et de la durée encore plus marquée dans la fonction publique territoriale. Au total, dans les trois versants, le nombre moyen de jours par agent a augmenté de 21 % en seulement cinq ans, entre 2014 et 2019. Ces arrêts « ont un impact important sur le fonctionnement, l’efficacité, le coût et enfin ...

