France Relance : près de 300 millions d’euros déjà engagés pour la transition écologique

Developpement économique

Publié le 09/09/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu experts finances, France

L'Agence de la transition écologique a fait le point sur les 2 milliards d'euros qu'elle pilote sur le volet transition écologique du plan "France Relance". Près de 300 M€ ont été engagés sur plus de 2000 projets où les collectivités travaillent souvent en tandem avec les entreprises.

Chiffres-clés Pour gérer ce pic d’activité, l’Ademe a créé 120 postes temporaires - son PDG Arnaud Leroy reconnaissant qu’il aurait préféré « des postes en ferme » - et s’est appuyé sur les dispositifs de guichets et outils numériques déjà mis en place (avant le lancement du plan de relance) pour centraliser les demandes.

Un an après le lancement du plan « France Relance » (2020-2022), doté de 100 milliards d’euros, l’Ademe a fait le point sur les 2 milliards d’euros avec pour but d’accélérer la transition écologique de l’économie. Une somme qui est composée de 1,2 Md€ que l’Etat lui a confié, auxquels s’ajoutent 600 M€ apportés par l’Agence de services et de paiement et 200 M€ apportés par l’Ademe elle même au titre du plan hydrogène. Tout cela vient bien sûr en complément des enveloppes que l’Agence gère déjà (Fonds Chaleur, Fonds économie circulaire, …).

192 collectivités impliquées

Au 1er septembre, 282,5 millions d’euros d’aides ont déjà été fléchés pour accompagner 2052 structures, dont 192 collectivités, auxquelles s’ajoutent 82 grandes entreprises, 1629 TPE/PME et 149 associations. Ces projets ...