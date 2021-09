Elisabeth Ayrault : « les conflits d’usage vont croître avec le réchauffement climatique »

Energie

Publié le 10/09/2021 • Par Olivier Descamps • dans : France

Alors qu'elle vient d'annoncer son départ du poste de présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône, Elisabeth Ayrault avait accordé fin août un long entretien à "La Gazette". Elle y défendait le modèle de cette entreprise singulière qui, avec ses 183 collectivités actionnaires, a été pensée comme un partenariat public-privé dont la mission va bien au-delà de la production d’hydroélectricité.

Dans votre livre (1), vous estimez que la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a pour mission de veiller sur son fleuve. Qu’entendez-vous par là ?

Dans les années 1920-1930, Edouard Herriot (maire de Lyon et homme d’Etat, ndlr) a compris qu’un fleuve était trop important pour que l’on en morcelle la gestion. Cette approche intégrée s’avère très moderne. Dans notre contrat d’origine, nous avons trois missions, solidaires entre elles : organiser la navigation sur le fleuve, faciliter l’irrigation des terres, en particulier dans la partie sud du Rhône, et construire des ouvrages hydroélectriques. On en ajoute désormais une quatrième : gérer tout ce qui touche à l’environnement afin de préserver le futur du fleuve.

Est-ce vraiment le rôle d’une entreprise ?

La France a beaucoup de ...