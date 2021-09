Beauvau de la sécurité : les associations d’élus dégainent leurs propositions

Sécurité

Publié le 09/09/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors que le président de la République doit conclure le 14 septembre le Beauvau de la sécurité initié en début d'année, les associations d'élus rappellent dans un communiqué commun « le rôle pivot des maires » et appellent à « des partenariats nationaux et locaux au-delà de la concertation ».

La dernière ligne droite ? Emmanuel Macron clôturera le 14 septembre le Beauvau de la sécurité, la concertation nationale lancée en janvier sur la place et le fonctionnement des forces de l’ordre dans le pays. L’annonce a été faite mercredi 8 septembre, sur France Inter, par Gérald Darmanin : « Le président de la République s’exprime le 14 septembre prochain dans le cadre du Beauvau de la sécurité » , a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Les maires de France, qui ont pris part aux débats, ont aussitôt réagi via un communiqué de presse cosigné par Villes de France, l’association des petites villes de France (APVF), Ville et banlieue et le Forum français de la sécurité urbaine. « Dans le cadre du Beauvau de la sécurité, les associations d’élus souhaitent rappeler le rôle pivot des maires qui doit être réaffirmé dans la mise en œuvre des politiques de sécurité », rappellent les élus locaux, qui réclament « de véritables partenariats nationaux et locaux au-delà de la concertation ».

Beauvau de la sécurité : quelle place pour les collectivités ?

Initiée fin 2020 par le chef de l’Etat en pleine polémique sur les violences policières, cette concertation, interrompue au ...