Les chauves-souris et les ponts

Les ouvrages d’art (et notamment les ponts) et les chauves-souris ont une histoire commune qui dure depuis environ deux millénaires, dès que les hommes ont su lancer des ouvrages d’art au-dessus des rivières et des fleuves pour en rejoindre la rive opposée. Rappelons que les chauves-souris luttent efficacement et de manière écologique contre la prolifération des moustiques. Cette fiche doit permettre aux gestionnaires des routes ou aux collectivités de construire et entretenir des ouvrages tout en préservant les chauves-souris qui s’installent en leur sein.

