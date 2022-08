Les contraventions relatives aux souillures sauvages

Comportement professionnel

Cette fiche expose les contraventions relatives aux déchets et ordures sauvages qui relèvent des compétences respectives des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de la voie publique.

Textes fixant les compétences d’attribution des agents verbalisateurs

• Cadre juridique de la compétence d’attribution des agents de police municipale et des gardes champêtres

Code de procédure pénale, article R.15-33-29-3 (décret n° 2022-452 du 30 mars 2022) – extrait : « Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes cham pêtres, peuvent constater par procès-verbaux lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête sont les suivantes : 5° Abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R.632-1, R.634-2, R.635-8 et R.644-2 du même code ; ...

