Reconnaissance faciale : un rapport parlementaire plaide pour plus d’expérimentations

Surveillance

Publié le 09/09/2021 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

En amont des grands événements sportifs accueillis en France en 2023 et 2024, le député LRM Jean-Michel Mis plaide pour la multiplication d'expérimentations locales et un débat public autour des technologies de surveillance, dans un rapport remis au Premier ministre le 9 septembre.

Prenant pour prétexte la Coupe du Monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques, qui se dérouleront en France respectivement en 2023 et 2024, le Premier ministre a confié au député LRM de la Loire Jean-Michel Mis une mission sur « l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité ». Ce dernier l’a remis le jeudi 9 septembre au Premier ministre, après avoir consulté de nombreux industriels et administrations.

Détection d’incidents, reconnaissance faciale, usage des drones, biométrie : le député plaide pour des « expérimentations » de nombreuses technologies « en situation réelle » mais qui soient « sincères et complètes » et ne soient pas simplement des ...

Références "Pour un usage responsable et acceptable des technologies de sécurité", rapport au Premier ministre par le député LRM Jean-Michel Mis (Loire), 68 pages

