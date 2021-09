Un réseau soutient les femmes cadres dans leur progression

EGALITE PROFESIONNELLE

Publié le 17/09/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Egales, le réseau normand de femmes cadres, a été lancé cet été pour faciliter l’évolution de leur carrière et sensibiliser les employeurs du territoire.

Quelques semaines avant les congés d’été, la préfecture de la région Normandie a établi un constat qui croise en tout point l’enquête annuelle sur l’égalité professionnelle réalisée par la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Soit : une fonction publique féminisée à 65 %, contre 63 % en ce qui concerne la moyenne nationale, mais un décrochage de la part des femmes au fur et à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie.

« En tenant compte du fait que la carrière des cadres se déroule souvent partiellement sur un même territoire, nous nous sommes dit qu’il fallait mettre en place des actions à cette échelle pour favoriser davantage l’égalité professionnelle », explique Alice Loffredo, directrice régionale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité à la préfecture.

La directrice régionale déléguée s’est fondée sur le projet initié, dès le 8 mars 2019, par l’ancienne préfète de région, Fabienne Buccio. « Celle-ci avait organisé une rencontre de hautes fonctionnaires d’État autour des réseaux. Après son départ, la demande était créée et attendue », assure la responsable qui a donc repris le flambeau. Un premier comité de pilotage a ainsi eu lieu dès juillet 2020, regroupant des cadres de la préfecture, de la région, de la ville du Havre, ainsi que du département de la Manche. La crise sanitaire ayant ralenti le processus, ce n’est que le 8 avril que la création d’Égales (1) s’est concrétisée.

Rencontres et mentorat

Soutenu par le préfet de Normandie en présence de la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ce nouveau réseau professionnel est constitué en association et tourné vers ses membres. « L’idée est de travailler avec l’écosystème en étant très inclusif. Les hommes qui souhaitent s’impliquer sont les bienvenus. Le réseau normand s’adresse à tous les niveaux de postes, dans une acception large de la notion de cadre », précise Alice Loffredo.

À ce jour, l’association compte déjà 145 adhérents et adhérentes dont les deux tiers sont issus de la fonction publique territoriale. « Le tiers restant est représenté par des fonctionnaires d’État et nous souhaitons aussi que des agents de l’hospitalière nous rejoignent », assure Marie Vossier-Neufville, directrice adjointe chargée de la formation au CNFPT et présidente d’Égales. Pour cette ancienne cheffe de service de la ville de Rouen, ce réseau est complémentaire de ceux qui existent déjà dans d’autres territoires. « En Normandie, il y avait des réseaux de femmes très actifs dans le privé, mais rien dans le public ; notre souhait est d’aider les femmes dans leur carrière professionnelle par des rencontres, du coaching et du mentorat. »

Trois ateliers de coaching

De fait, en quelques semaines, le réseau a déjà organisé un partage d’expériences autour de l’accès à des postes à responsabilité. « Nous avons aussi réalisé trois ateliers de coaching entre juin et juillet autour du renforcement de la confiance et de l’identification des perspectives d’évolution animé par un cabinet extérieur », souligne Hélène Tottoli, directrice adjointe des bâtiments de la région Normandie et secrétaire du réseau. Reste le plus dur pour la suite : faire vivre Égales dans la durée et partir à la conquête des employeurs locaux.

« Pas besoin d’être une Wonder Woman pour accéder à des responsabilités », Hélène Tottoli, directrice adjointe des bâtiments régionaux. « J’ai été longtemps cheffe de service avant de me décider à préparer le concours d’ingénieure en chef. J’avais envie d’aller sur un poste de direction. L’enseignement de l’Inet m’a vraiment mise en confiance, aussi parce que j’y ai trouvé un réel soutien de la part de mes collègues de formation. Lorsque l’on souhaite progresser dans sa carrière on ne sait pas toujours vers qui se tourner. C’est à ça que le réseau veut servir : être un lieu d’entraide. J’ai ainsi participé, dès le départ, au travail de préfiguration d’Égales qui peut vraiment accompagner les femmes du territoire. Il faut faire passer l’idée que l’on n’a pas besoin d’être une Wonder Woman pour accéder à des postes à responsabilité.

Nous avons déjà réalisé des rencontres cet été. Nous prévoyons, dès octobre, un autre temps de partage d’expériences et de nouvelles séances de coaching en novembre autour du renforcement de la confiance et l’identification de perspectives d’évolution. »

Cet article est en relation avec le dossier

Régions Normandie