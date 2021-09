Boucler sa prospective de la masse salariale malgré une faible visibilité… Une prise de risques assumée !

RESSOURCES HUMAINES

La prospective de la masse salariale va se déployer durant les six années de mandat. Un travail lourd qui repose sur des hypothèses.

En début d’année, la plupart des grandes collectivités avaient terminé leur prospective de masse salariale. Lancée à l’été 2020, une fois les nouveaux exécutifs installés, celle-ci va se déployer sur les six années de mandat, après plusieurs mois de travail intense mené par la direction des ressources humaines et les directions des pôles, sous le pilotage de la direction générale des services. Le chantier pouvait faire peur.

D’après une étude menée par la ville de Lyon avec l’Association des DRH des grandes collectivités (ADRHGCT) en 2016, seules 26 % des sondées avaient un cadrage à la fois sur la masse salariale et les effectifs.

Un effort primordial

La prospective faisait craindre une rigidification du rapport avec les pôles et l’interdiction de marges de manœuvre. Était privilégié un mode de régulation à l’occasion des vacances de poste. « Une gestion opportuniste » leur apparaissait plus efficace pour atteindre la cible, dans un contexte de faible visibilité sur les niveaux de recettes et de charges nouvelles.

Mais, pour d’autres collectivités, l’effort est primordial. Il se réalise sur la base d’hypothèses. « C’est un travail lourd porté par la DRH, indique Johan Theuret, directeur général adjoint chargé du pôle “ressources” de la ville et de la métropole de Rennes [43 communes, 6 975 agents, 451 800 hab.]. Nous avons mené des dialogues de gestion avec chaque pôle avant les arbitrages annoncés en janvier. » Bilan : la ville créera 183 postes sur six ans et la métropole, 61.

À la métropole européenne de Lille (MEL, 95 communes, 2 961 agents, 1,17 million d’hab.), la prospective se traite annuellement à travers ce que l’interco a baptisé un « dialogue de gestion unifié » (lire ci-dessus), car il peut y avoir des départs d’agents ou des difficultés de recrutements imprévus. Le point annuel permet de rectifier le tir, contrairement à une prospective par mandat.

« Le pôle RH met des indicateurs à la disposition des directions afin d’évaluer précisément les besoins, explique Florence Clero, cheffe de mission stratégique au pôle RH de la MEL. Absentéisme, formation, perception de l’environnement de travail par les collaborateurs… Il faut avoir une bonne méthode pour une bonne évaluation. En cas de fort taux d’absentéisme, il y a peut-être quelque chose à travailler avant de lancer une création de poste. »

Davantage de dialogue

L’annualité permet de prendre en compte l’impact de mesures réglementaires qui ne peut être anticipé. Toutefois, Johan Theuret reconnaît : « Nous n’avons pas intégré la mise en conformité aux 1 607 heures dans cette prospective. Il y a encore beaucoup d’inconnues. »

Les voix des syndicats sont faibles. « Nous demandons plus de dialogue social, mais les RH restent sur une vision gestionnaire, dénonce Laurent Dumanche, secrétaire national CFDT Cadres et ancien DRH d’une grande collectivité. Il y a des difficultés à promouvoir un processus participatif auquel seraient intégrées les organisations syndicales. » « Nous ne leur avons présenté la prospective que lorsqu’elle était terminée », admet Johan Theuret.