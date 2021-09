La loi Autonomie est morte, vive le PLFSS !

Autonomie

Publié le 09/09/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Confirmant ce dont les acteurs du secteur se doutaient depuis l'été, la ministre en charge de l'Autonomie a annoncé qu'il n'y aurait pas de loi Autonomie d'ici la fin du quinquennat. Des mesures seront néanmoins prises dans le cadre du PLFSS.

Cette fois c’est officiellement acté, la loi « grand âge et autonomie », renommée avant l’été « générations solidaires », ne verra pas le jour d’ici la fin du quinquennat. Le Premier ministre l’a indiqué à l’issue du conseil des ministres, et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l’Autonomie, l’a confirmé quelques heures plus tard lors des Assises nationales des Ehpad.

Les acteurs du secteur présents dans la salle n’ont pas vraiment été surpris, alors que depuis le début de l’été plus aucune nouvelle n’avait été donnée sur le texte, qui devait pourtant être présenté ces jours-ci. Pas question pour autant pour le gouvernement de reconnaître une reculade. « Je ...