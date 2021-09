Mayotte : l’attribution de l’AAH en cas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

Handicap

Publié le 09/09/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 7 septembre précise les modalités d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à Mayotte.

Il définit notamment les conditions de résidence et le taux d’incapacité à respecter pour pouvoir en bénéficier, ainsi que la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui est caractérisée par d’importantes difficultés d’accéder à l’emploi liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et ne pouvant pas être compensées.

Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an.

Ce texte détermine également les situations au regard de l’emploi ou d’une formation professionnelle, qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d’une telle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il entre en vigueur le 1er octobre 2021.