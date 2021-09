L’obligation vaccinale qui s’impose à plusieurs catégories d’agents publics à partir du 15 septembre a eu raison des réticences exprimées ces derniers mois.

A l’occasion de la réunion d’un groupe de travail spécifique de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS), le ministère de l’Intérieur a indiqué que selon des chiffres datés du 3 septembre, « 80% des sapeurs-pompiers, tous statuts confondus, étaient rentrés dans un schéma vaccinal ».

Ils n’étaient que 54% au 15 août 2021.

Cette annonce faite le 8 septembre intervient alors qu’un sondage Ipsos commandé par le ministère de l’Economie révèle que 79 % des agents territoriaux ont déjà reçu deux doses de vaccin au 1er septembre, tandis que 9 % ont affirmé ne pas vouloir se faire vacciner.

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite

Thèmes abordés Coronavirus

Sécurité civile

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/762603/vaccin-80-des-sapeurs-pompiers-ont-recu-une-premiere-dose/" }, "headline": "Vaccin : 80% des sapeurs-pompiers ont reçu une première dose", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2021/07/547a6709-310x207.jpg", "datePublished": "2021-09-08T15:00:44+00:00", "dateModified": "2021-09-08T15:06:06+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Hervé Jouanneau" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo_gazette_web_24872.svg" } }, "description": "Malgré la protestation des syndicats cet été concernant l'obligation vaccinale, le ministre de l'Intérieur révèle que 80% des sapeurs-pompiers sont d'ores et déjà entrés dans un schéma vaccinal. Les services départementaux d'incendie et de secours d'outre-mer sont toutefois à la traîne. ", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }