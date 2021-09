Accueil

DOMAINE PRIVé

Comment conclure et exécuter un bail commercial

Publié le 08/09/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

©Africa Studio /AdobeStock

Il est indispensable de mesurer le coût et l'intérêt économique d'un bail commercial avant sa conclusion, au regard des droits et obligations résultant de ce régime locatif. Il faut aussi être conscient des contraintes de l'acte et tenter de les alléger afin de soulager le bailleur en faisant supporter certaines d'entre elles sur le preneur. Il appartient à la collectivité publique bailleresse d'être particulièrement attentive au respect du préavis de six mois qui précède l'expiration du bail. Décryptage en 8 points-clés.

Isabelle Wursthorn Avocate associée, cabinet Goutal, Alibert et associés