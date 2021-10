Le Grand Lyon étoffe son plan Nature

Voté en janvier 2021 dans le cadre du plan pluriannuel des investissements, le budget du plan Nature de la métropole de Lyon a été revu à la hausse. Des actions concrètes y sont développées pour répondre aux enjeux climatiques sur la durée.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le Grand Lyon a annoncé qu’il doublait le budget du plan Nature du précédent mandat, en le portant à 44 millions d’euros pour les six ans à venir. Il met le focus sur la reconquête des milieux naturels et la végétalisation dans le but de lutter contre les effets du réchauffement climatique.

Préserver la biodiversité

« Aujourd’hui, nous assistons à un véritable effondrement de la biodiversité avec notamment une perte de 80 % d’insectes pollinisateurs », alerte Pierre Athanaze, vice-président délégué à l’environnement, à la biodiversité et à la prévention des risques naturels (1). Il est primordial pour la métropole de Lyon que tout aménagement urbain soit en parfaite adéquation avec son environnement de façon à le préserver. Son plan Nature prévoit, pour cela, de mettre en place des outils ...