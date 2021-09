Les collectivités rament pour rattraper les retards d’apprentissage de la natation

Rentrée sportive

Publié le 08/09/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert acteurs du sport, France

Avec la fermeture de la majorité des piscines durant la pandémie, des milliers d'enfants ont été privés des fondamentaux de l'aisance aquatique. Objectif : combler le retard.

« Il manque un an d’apprentissage de la natation à toute une génération », se désole Stéphane Chatenet, directeur de la piscine de la Conterie, à Chartres-de-Bretagne (8 000 hab., Ille-et-Vilaine) et président de la région Bretagne de l’Andiiss. Propriétaires de plus de 80 % des piscines, les collectivités apparaissent pleinement mobilisées pour rattraper ce temps crucial, perdu dans la lutte contre la noyade du jeune enfant. « Tous nos plannings de l’été ont été modifiés pour y glisser des cours et de l’enseignement auprès, notamment, d’enfants de 6 à 12 ans. Et à partir de cette rentrée, nous accueillerons des classes de CP », poursuit le technicien breton.

Des bassins temporaires

Cet été, en Seine-Saint-Denis, quatre bassins temporaires ont été installés à ...