TER : en région Paca, la SNCF perd son premier marché

Transports ferroviaires

Publié le 08/09/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, Régions

La SNCF et Thello, filiale de Trenitalia, ont perdu l'appel d'offres des TER sur la ligne Marseille-Nice, au profit d'un autre concurrent français, Transdev qui entrera en gare en 2025. Cette victoire d’un challenger de l’opérateur historique siffle le départ de la concurrence ferroviaire en région.

La ligne côtière Marseille-Toulon-Nice, ce n’est pas le lot ferroviaire du siècle, mais pour Transdev, il s’agit d’une victoire historique : la filiale de la Caisse des dépôts et de l’Allemand Rethmann gagne ici le premier TER (train express régional) de la concurrence en France !

Suite à l’information révélée le 7 septembre par la lettre spécialisée Mobilettre, le patron de la région Sud Paca, Renaud Muselier, confirmait le soir même dans un communiqué que Transdev sera proposé fin octobre au vote des conseillers régionaux pour ce « lot des métropoles ». La ligne qui relie Marseille, Toulon et Nice à raison de sept aller-retours quotidiens aujourd’hui devrait revenir au challenger de la SNCF, associé à Alstom et à l’entreprise de BTP NGE, à partir de 2025 pour dix ans (plus deux en ...

