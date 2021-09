En bref : La loi 3DS n’arrivera à l’Assemblée nationale qu’en décembre

Les brèves du Club Finances

Publié le 08/09/2021 • Par La Rédaction • dans : A la Une finances, Actualité Club finances

Le Club vous propose un nouveau rendez-vous : les brèves du Club Finances. La rédaction sélectionne au fil des jours les infos les plus marquantes en matière de finances locales pour compléter nos articles et votre connaissance de l'actualité.

Les dernières brèves

07 septembre

La loi 3DS n’arrivera à l’Assemblée nationale qu’en décembre

Adopté par le Sénat le 21 juillet, le projet de loi 3DS, comme différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, doit maintenant être examiné par l’Assemblée nationale. Il devait l’être en cette rentrée avant l’examen du projet de loi de finances pour 2022 mais ce ne sera pas le cas après arbitrage de Matignon. Selon nos confrères de Contexte, l’examen en séance pourrait commencer le 6 décembre. Cette loi de décentralisation, présentée en mai dernier en conseil des ministres, a suscité pas mal de déception du côté des associations d’élus. Sur le front des finances locales, plusieurs élus se sont émus de l’absence de volet financier dans le texte même si les transferts de compétences sont mineurs.

[Retour en haut]

03 septembre

Jean-Léonce Dupont (Calvados) devrait prendre la tête de la commission finances de l’Assemblée des départements de France

Jean-Léonce Dupont

Le siège avait été laissé libre par Jean-René Lecerf (DVD) qui avait fait le choix de ne pas se représenter en juin dernier à la tête du conseil départemental du Nord. Pour le remplacer à la tête de la commission finances de l’Assemblée des départements, les présidents de départements devraient choisir Jean-Léonce Dupont, le président UDI du département du Calvados. Candidat malheureux face à François Sauvadet (LR) pour prendre la tête de l’ADF lors d’une primaire interne au groupe de droite, ce fin connaisseur des finances locales devrait donc se plonger dans les négociations du dernier projet de loi de finances avant les présidentielles et représenter l’ADF dans le groupe de travail lancé par le gouvernement pour améliorer la résilience des finances départementales.

[Retour en haut]

40% des résidences secondaires se situent sur le littoral selon l’Insee

Une étude publiée en août 2021 par l’Insee révèle la localisation et le profil-type des ménages qui les détiennent une résidence secondaire. Avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et non sur les résidences secondaires, leur présence est un enjeu fiscal crucial pour les maires. Selon l’Insee, la France comptait 3,2 millions de résidences secondaires en 2017. Ces résidences se trouvent sur le littoral (40 %) ou en altitude (16 %), mais aussi dans les intercommunalités les plus densément peuplées comme Paris, Lyon ou Marseille, hors littoral et montagne, pour 12 % d’entre elles. Une résidence secondaire sur dix appartient à une personne résidant à l’étranger. Parmi celles détenues par un ménage résidant en France, deux sur trois le sont par un ménage de 60 ans ou plus, et même trois sur quatre dans certaines zones littorales. 34 % d’entre elles sont détenues par des ménages aisés. Les résidences secondaires, surtout lorsqu’elles sont détenues par un ménage aisé, sont situées souvent loin de la résidence principale du détenteur (au moins 3 heures de route ou plus pour 38 % de celles dont le ménage détenteur réside en France). Pour lire la note complète, cliquez ici.

[Retour en haut]

02 septembre

La date 23 septembre 2021 C’est la date de la 4ème édition des Rencontres Finances publiques de France urbaine à l’hôtel de ville de Paris. Cette année, les débats seront orientés vers les conséquences du Covid sur les budgets des grandes villes et métropoles. Le Club finances y sera pour couvrir l’évènement. Parmi les rendez-vous à retenir : 9h45-10h45 : Face au choc financier de la crise sanitaire, quelles actions des grandes collectivités, quels impacts sur leurs budgets ? Olivier DUSSOPT , ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics ; Valérie RABAULT , députée du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe « Socialistes et apparentés » de l’Assemblée nationale ; Arnaud ROBINET , maire de Reims, co-président de la commission « Finances » de France urbaine ; Laurent SAINT-MARTIN , député du Val-de-Marne, rapporteur général du budget de l’Assemblée nationale.

10h45-11h15 : Les budgets locaux seront-ils des victimes collatérales du legs de la dette Covid ? Claude RAYNAL , sénateur de Haute Garonne, président de la commission des Finances du Sénat

11h35-12h45 : Quelle architecture de ressources au service d’une décentralisation aboutie ? Nicolas BONNET-OULALDJ , président du groupe des élus communistes au Conseil de Paris ; Jacqueline GOURAULT , ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ; Audrey HENOCQUE , première adjointe de la Ville de Lyon ; Philippe LAURENT , maire de Sceaux, viceprésident de la Métropole du Grand Paris, secrétaire général de l’Association des maires de France (AMF) ; François REBSAMEN , maire de Dijon, président de Dijon Métropole, co-président de la commission « Finances » de France urbaine.

Le programme complet est à découvrir en cliquant ici. [Retour en haut]

01 septembre

La DGFIP continue sa délocalisation dans les territoires

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) révèle dans son rapport annuel avoir poursuivi en 2020, malgré la crise sanitaire, ses transferts en régions. En 2021, les services des finances publiques de Bercy seront implantés dans 66 communes. Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des Comptes publics, avait donné mardi 16 décembre la liste des 16 territoires ruraux et périurbains qui ont rejoint les 50 annoncés le 29 janvier dernier. Selon Bercy, 2900 communes compteront une présence de la DGFiP sur leur territoire en 2021 contre 2000 communes en 2020. Ce sont également désormais 5 300 communes qui sont dotées du paiement de proximité chez un buraliste partenaire, soit 10 000 nouveaux buralistes en 2020.

Le rapport annuel communique également sur l’utilisation de l’intelligence artificielle et du data mining pour aider fisc à traquer les piscines, vérandas ou abris de jardin non déclarés. Nous avions consacré un article à ce sujet le 24 août dernier. Pour lire l’intégralité du rapport de la DGFIP, cliquez ici.

[Retour en haut]