79 % des agents territoriaux vaccinés… selon l’Etat

Selon un sondage Ipsos commandé par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance publié le 7 septembre, 79 % des agents territoriaux avaient déjà reçu deux doses de vaccin au 1er septembre, tandis que 9 % ont affirmé ne pas vouloir se faire vacciner.

Comme pour encourager les derniers réfractaires à sauter le pas, et pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement vient de rendre publique, mardi 7 septembre, une enquête sur le taux de vaccination des agents de la fonction publique.

Selon un sondage Ipsos commandé par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 79 % des agents territoriaux aurait déjà reçu deux doses de vaccin. L’enquête menée entre le 31 août et le 1er septembre en ligne selon la méthode des quotas et rassemblant 800 répondants, confirme les bons chiffres de la vaccination dans le secteur public. Un taux cohérent au regard des données nationales (71,7 % soit 48,2 millions de patients ayant reçu au moins une injection au 29 août selon l’Assurance ...

