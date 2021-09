Montpellier opte pour une « Cité de l’Alimentation »

Restauration scolaire

Publié le 08/09/2021 • Par Sylvie Brouillet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Le nouveau plan pour la restauration scolaire de la ville de Montpellier comprend la construction d’une « Cité de l'Alimentation » de 39 millions d'euros à l’horizon 2026. Après étude, la solution de cuisine centrale a été préférée au réseau de cuisines de proximité avancé en 2020. Une cuisine centrale complémentaire est même envisagée au nord de la ville en 2028.

Une nouvelle cuisine centrale capable de produire 16 000 repas par jour doit ouvrir en 2026 au sud de Montpellier, adossée au Marché d’Intérêt National (MIN). Englobé dans une « Cité de l’Alimentation » chiffrée à 39,2 millions d’euros, le projet a été approuvé par le conseil municipal du 26 juillet 2021. Or, la nouvelle majorité municipale (PS et écologistes) avait décidé le 30 juillet 2020 d’annuler l’autorisation de programme de 25 millions d’euros d’un projet de cuisine centrale de 26 000 repas/jour au MIN à l’horizon 2023. Un projet « surdimensionné » et « à l’opposé de ce que nous prônons : le retour à une cuisine de proximité », indiquait alors le nouveau maire Michaël Delafosse. « Notre conviction est qu’il faut réaliser des petites unités de production culinaire. »