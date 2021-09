Le recyclage des polystyrènes alimentaires opérationnel en 2025 ?

Échaudée par la volonté affichée par les parlementaires d’interdire le polystyrène à usage unique, la filière plastique se dit « économie circulaire compatible ». D’ici la fin de l’année, elle présentera une feuille de route l’engageant à recycler et à réintégrer la matière de l’intégralité des pots de yaourts et autres barquettes de viande captés par les collectivités.

Le consortium PS25 souffle sa première bougie. Initié par les metteurs en marché, l’éco-organisme Citéo et le spécialiste du recyclage plastique Valorplast, il publie pour l’occasion un « point d’étape » des plus optimistes. En matière d’emballages alimentaires en polystyrène (PS), « on ne va pas tendre vers 100 % de recyclage en 2025 comme le demande la loi Agec, on va être à 100 % », promet Muriel Casé, déléguée générale de l’organisation professionnelle des produits laitiers Syndifrais. En juin, huit structures représentant l’ensemble de la filière avaient signé une charte engageant chaque ...