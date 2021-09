La marche, une mobilité active qui s’apprend

Mobilités actives

Publié le 07/09/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Permettre aux piétons de s’exprimer, de parler de leur quotidien, de leurs craintes et de leurs attentes, telles sont les ambitions du baromètre des villes marchables. Les résultats ont été présentés ce 7 septembre, avec à la clé le classement de 200 villes.

Près de 80 000 français ont répondu au questionnaire du collectif« Place aux piétons » les invitant à exprimer leur ressenti dans cinq domaines : sécurité, confort de la marche, respect des piétons par les autres usagers, importance donnée aux piétons par la commune, aménagements et équipements. Leurs réponses a notamment permis le classement de 200 villes (voir le classements des villes dans la présentation des résultats du baromètre). Dans les villes de plus de 200 000 habitants, Strasbourg, Rennes et Nantes sont sur le podium. Dans les autres catégories, Dijon, Vincennes, Gradignan, Acigné, Chavagne se distinguent. Beaucoup de ces villes conduisent des actions en direction des piétons depuis longtemps. Un signal positif qui prouve que, quand des politiques piétonnes sont menées, elles ...

