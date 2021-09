Aménagement de l'espace public

Le baromètre qui veut rendre toute sa place aux piétons

Publié le 07/09/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

©trattieritratti - stock.adobe.com

Le collectif "Place aux piétons" a dévoilé mardi 7 septembre les résultats de la première édition d’un baromètre national sur les villes marchables. Via la réduction des conflits d'usages avec les véhicules motorisés, la réduction des coupures urbaines et le développement d'un mobilier urbain adapté, les collectivités peuvent agir sur de nombreux "points noirs" identifiés par les répondants pour rendre la ville de demain plus apaisée.

