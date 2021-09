« La stratégie de l’Etat n’est pas le tout numérique »

Dématérialisation

A l’occasion d’un point d’étape sur la numérisation des services publics, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a rappelé que si la dématérialisation des services publics fait l’objet d’un portage politique fort, le numérique n’a pas vocation à se substituer aux autres canaux et modalités de contact avec les administrations publiques.

La numérisation des services publics poursuit son cours, et l’on compte désormais 212 démarches numérisées parmi les 250 les plus utilisées par les usagers, a annoncé la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, lors d’un point d’étape lundi 6 septembre.

30 démarches supplémentaires peuvent donc être effectuées en ligne par rapport à octobre 2020, parmi lesquelles l’aide juridictionnelle, l’établissement d’une procuration de vote, ou encore l’inscription en ligne au collège ou au lycée. L’objectif est d’en avoir dix de plus d’ici fin 2021, pour arriver au « 100% démat’ » souhaité par le gouvernement pour 2022.

Ce mouvement de numérisation massif n’est pas hors sol puisqu’il s’accompagne du recueil du ressenti des usagers, a insisté la ministre : « Nous avons une note moyenne de 7,4/10. Notre objectif est d’arriver à une moyenne de 8, et de n’avoir aucune démarche notée en dessous de 7/10 », a-t-elle détaillé (1).

Comme une réponse au fait que cette dématérialisation peut parfois être « vécue comme une « marche forcée » par certains usagers, qui ont le sentiment légitime qu’on externalise vers eux la complexité administrative et le coût des opérations », comme l’avait récemment pointé dans une tribune Johan Theuret, directeur général adjoint chargé du Pôle ressources des Ville et Métropole de Rennes.

« Un numérique choisi, mais pas subi »

« Beaucoup de Français ne sont pas rétifs au numérique, mais aimeraient être formés, rassurés, accompagnés », a assuré Amélie de Montchalin, citant le programme France Services qui a vocation à permettre l’accompagnement numérique des Français – l’objectif de maillage territorial est d’arriver à 2 000 France services d’ici fin 2021, et 2500 d’ici fin 2022.

L’occasion également d’évoquer le déploiement des 4 000 conseillers numériques afin d’épauler les Français dans la réalisation de leurs démarches administratives. Un dispositif qui permet de s’assurer « que ceux qui veulent être accompagnés peuvent aller dans telle mairie, association ou bibliothèque et apprendre à être autonomes. »

Ces conseillers commencent en effet à arriver dans les territoires : le 25 août dernier, le gouvernement

