Création, extension, classement de zones naturelles, de parcs naturels régionals, site Natura 2000

Biodiversité

Publié le 06/09/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 4 septembre crée une réserve intégrale dans le parc national du Mercantour, espace à vocation de recherche scientifique. La création de la réserve intégrale figure dans les objectifs affichés par la Charte du parc national. La création de zones dites « réserves intégrales » permet, dans un but scientifique, d’instaurer une réglementation plus stricte en matière d’activités et d’accès dans cet espace, pour assurer une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.

Un second décret du même jour porte extension du périmètre et modification de la réglementation de la réserve naturelle nationale d’Iroise (Finistère). La réserve naturelle nationale d’Iroise se situe dans l’archipel de Molène, sur les communes de l’île de Molène et du Conquet dans le département du Finistère. Elle couvre actuellement 39 hectares localisés sur trois îles, Bannec, Trielen et Balanec. L’extension de la réserve naturelle, qui portera la surface totale à 1 129 hectares, englobe la quasi-totalité des îles et îlots de l’archipel de Molène ainsi que leurs estrans, dont 120 hectares sur leur partie terrestre. Sont exclus du périmètre de l’extension : l’île de Molène, son Ledenez Vras, les parties terrestres de l’île de Quéménes et la colonne d’eau à marée haute. Cette extension se justifie notamment par la présence d’habitats terrestres et marins sensibles et par une avifaune nicheuse particulièrement riche et diversifiée. Le décret fixe la réglementation applicable dans la réserve et encadre à ce titre les différentes activités qui s’y exercent (chasse, pêche à pied, circulation des personnes, activités sportives et de loisir, etc.).

Un troisième décret du même jour portant classement du parc naturel régional du Doubs Horloger (région Bourgogne-Franche-Comté). Il liste les territoires des communes qui sont classés en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication de ce décret, sous la dénomination de « parc naturel régional du Doubs Horloger » dans le département du Doubs.

Un quatrième décret porte classement du parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes (région Occitanie). Il liste les territoires des communes qui sont classés en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication de ce décret, sous la dénomination de « parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes », dans les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

Un arrêté du 25 mai modifie l’arrêté du 11 juillet 2016 portant désignation du site Natura 2000 « Anciennes carrières de la vallée de la Mue » (zone spéciale de conservation).