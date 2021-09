Les premiers pas du passe sanitaire dans les piscines

Equipements sportifs

Publié le 03/09/2021 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Après une reprise atone en 2020, beaucoup de piscines et d’équipements nautiques, pas tous, ont connu une fréquentation estivale en baisse cette année par rapport à 2019. Étaient-ce les premiers effets du passe sanitaire, exigé depuis fin juillet à l’entrée, ou la météo capricieuse ? Ou les deux ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le passe ou la pluie ? Lequel des deux aura le plus affecté la fréquentation des piscines en juillet-août ? Difficile de trancher, mais après un été 2020 en berne pour beaucoup d’établissements, les quotidiens régionaux témoignent d’un réel fléchissement de la billetterie dans de très nombreuses communes. A Colomiers (39 400 habitants), dans la banlieue ouest de Toulouse, Claude Raynal, directeur de l’espace nautique Jean-Vauchère, estime que “l’instauration du passe sanitaire le 21 juillet a diminué la fréquentation de 50% en juillet par rapport à 2019 et de près de 40 % sur la saison, à 41 500, dit-il. Nous avons connu une légère reprise fin août, avec le retour du beau temps. Mais le passe a eu un effet plus net”.

Tout avait pourtant bien commencé. Depuis la réouverture, le 9 juin, le ...