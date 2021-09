Economie circulaire : les acheteurs publics “au pied du mur”

Commande publique

Publié le 03/09/2021 • Par Pauline Chambost • dans : Actu juridique, France

Dès 2021, les collectivités seront contraintes d’acheter des produits recyclés ou issus du réemploi ou de la réutilisation. Principaux défis : actualiser leur système d’information et trouver l’offre sur le marché.

“La marche est haute, le défi de taille”, commente Romain Tournereau, responsable du service coordination de l’achat de Brest Métropole. L’article 58 de la loi Economie circulaire contraint les collectivités territoriales et leurs groupements à acheter des fournitures issues du recyclage, du réemploi ou de la réutilisation.

En mars dernier, un décret est venu préciser cette mesure et a fixé des objectifs pour 37 codes CPV (nomenclature européenne officielle des produits). La loi prévoyait que 20 à 100 % des biens acquis soient concernés. La plupart des taux finalement retenus sont à 20 %, comme pour les cartouches d’encre ou le mobilier urbain par exemple, et quelques-uns à 40 %, comme pour les classeurs et le papier. Ils portent sur les dépenses annuelles.

