Neutralité carbone : Paris cherche l’équilibre entre atténuation et compensation

Avec un « opérateur énergétique local » et une « coopérative carbone », la ville de Paris a annoncé sa volonté de contribuer à la fois à la décarbonation de son territoire et à la compensation de ses émissions résiduelles. Une option qui commence à faire recette chez les collectivités.

La marche engagée par l’Union européenne pour atteindre la neutralité carbone bouscule les agendas politiques locaux. Les collectivités qui cherchent à figurer parmi les bons élèves doivent continuer à accompagner leurs entreprises et leurs ménages pour qu’ils réduisent leurs émissions de CO2. Elles sont aussi désormais contraintes d’imaginer des solutions pour compenser leurs émissions résiduelles. Et pas seulement en finançant la plantation d’arbres qui stockent du carbone à l’autre bout du monde (via les mécanismes de développement propre et autres marchés de compensation critiquables et critiqués).

Modèle rochelais

Lors d’un conseil municipal organisé au début de l’été, la ville de Paris a annoncé sa volonté de créer un dispositif 100 % local. D’ici 2022, sa « coopérative carbone ...