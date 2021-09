Innova’ter 2021 : découvrez le programme, inscrivez-vous !

Evénement

Marquée par la crise sanitaire et socio-économique liée à la Covid-19, et une urgence climatique de plus en plus importante, l’édition 2021 d’Innova’ter, le forum de l’innovation territoriale, sera l’occasion de fournir aux collectivités locales des pistes de stratégies et solutions concrètes pour relance leur territoire. Découvrez dès à présent le programme, et inscrivez-vous !

