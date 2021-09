Accueil

Un questionnaire pour sensibiliser les élus à la cybersécurité

Publié le 06/09/2021 • Par Gabriel Thierry • dans : France

L’AMF, cybermalveillance.gouv.fr et la Gendarmerie préparent une nouvelle campagne pour sensibiliser et former les élus à leur cybersécurité, reposant sur un une autoévaluation des élus.

