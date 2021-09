Littoral : création d’une direction régionale et interdépartementale de l’Etat en Corse

Administration

Publié le 03/09/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 1er septembre crée une direction régionale et interdépartementale de l’Etat en Corse en charge des politiques publiques de la mer et du littoral et définit l’organisation et les compétences exercées par cette direction.

La création de cette nouvelle direction, à la fois régionale et interdépartementale, vise à renforcer l’efficience et la coordination de l’action des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans les domaines de la mer et du littoral en Corse, sous l’autorité du préfet de Corse et de la Corse-du-Sud et sous l’autorité fonctionnelle du préfet de la Haute-Corse et du préfet maritime de la Méditerranée.